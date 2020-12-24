Сеул, , 09:56 — REGNUM Правительство Ирака подпишет контракт на строительство нового порта с южнокорейской компанией Daewoo E&C. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракский правительственный источник.

По данным источника, южнокорейская компания будет отвечать за первый этап строительства нового порта Эль-Фао (Al Faw), расположенного в мухафазе Басра.

Предполагается, что подписание контракта общей стоимостью $2,6 млрд состоится 27 декабря.

Известно, что ранее Daewoo E&C получала заказы на строительство волнореза и подъездной дороги к новому порту.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае южнокорейская компания Daewoo E&C совместно с японской Chiyoda Corporation и итальянской Saipem SPA выиграла заказ на строительство производственной линии СПГ в Нигерии.

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