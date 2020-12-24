Москва, , 09:52 — REGNUM Нефть марки Brent 23 декабря отскочила от минимумов этой недели в районе $49,30 за баррель, где расположена 20-дневная скользящая средняя, выступающая в роли ключевой поддержки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В итоге Brent приподнялась над отметкой $51, а на утренних торгах 24 декабря впервые с прошлой пятницы достигла отметки $51,77, стремясь к отметке $52 за баррель.

Возобновление покупок нефтяных фьючерсов стало возможным, прежде всего, после отступления паники, охватившей мировые рынки в начале недели после появления новостей о мутирующем коронавирусе.

Постепенно опасения инвесторов угасли, и подешевевшие рисковые активы, включая нефть, снова привлекли покупателей.

Доллар тем временем время от времени предпринимает попытки восстановления, но в целом остается в оборонительной позиции, что ограничивает медвежий потенциал на рынке черного золота.

Локальный оптимизм в сырьевом сегменте подпитал относительно неплохой отчет минэнерго США. По данным ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти в Америке сократились на 0,562 млн баррелей.

Падение довольно скромное, но выигрывает на контрасте с оценкой API, которая отразила рост запасов на 2,7 млн баррелей. Тем временем запасы бензина и дистиллятов упали на 1,1 млн и 2,3 млн баррелей соответственно.

24 декабря на мировых площадках превалирует позитивный настрой, тогда как торговые обороты продолжают снижаться по мере приближения Рождества в католических странах.

По мере сокращения торговых оборотов на мировых рынках нефть может замедлить текущий подъем, который на данном этапе не предполагает уверенного роста выше $52. Также следует помнить, что риски коррекции на сырьевых площадках сохраняются», — считает эксперт.

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