Москва, , 09:49 — REGNUM В бюджете на 2021 год предусмотрена мера поддержки российской промышленности. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

«Меры, в том числе государственной поддержки, которые предусмотрены в бюджете следующего года, — это более 300 млрд рублей только на промышленность, гражданскую промышленность», — сказал Мантуров.

По его словам, одной из индустрий, давших основной экономический прирост в объёмах более 30%, стали фарминдустрия и легкая промышленность. Мантуров напомнил, что в систему лёгкой промышленности входит и производство средств индивидуальной защиты.

Министр подчеркнул, что 2020 год удалось закончить «с небольшим, но плюсом».