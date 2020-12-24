Чамзинский район, , 09:49 — REGNUM Прокуратура Чамзинского района Мордовии провела проверку, установив, что пробы холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения муниципального района по содержанию бора, фторидов, общей жесткости, и сухого остатка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Грязная вода из-под крана hildgrim

В качестве основной причины указано непринятие администрацией района и МУП «Водоканал+» мер по ремонту и замене водопроводной сети, износ которой составляет 85%, а также отсутствие сооружений по очистке воды.

Согласно отчетам МУП, финансирование производственных программ в сфере холодного водоснабжения в 2019 году составило 13,9%, в сфере водоотведения — 10,7%. Администрация района, в свою очередь, не привлекала средства инвесторов, Фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию водосетей. Также не обращалась в минфин республики по вопросу финансирования этих мероприятий в рамках реализации действующих программ.

Директор МУП «Водоканал+» привлечен к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде») в виде штрафа. Главе администрации района внесено представление, два должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное употребление водопроводной воды может негативно влиять на организм из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, говорилось в сообщении Роскачества. Повышенное содержание аммиака, нитрит-иона и повышенная альфа-активность при регулярном употреблении такой воды могут негативно влиять на организм, сообщало ведомство по итогам отбора проб в Москве.

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