Оренбург, , 09:47 — REGNUM В аэропорту Оренбурга предстоят большие работы. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор региона Денис Паслер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Надо миллиардов пять, думаю, не меньше, для того, чтобы построить современный терминал. Понятно, что нужно делать ещё полосу. Перрон нужно сделать», — сказал глава региона.

Чиновник добавил, что пассажиропоток в аэропорту планируется увеличить до 1,5 млн человек. Сейчас он составляет порядка 700 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту снесли старый ангар. Скоро появится новое багажное отделение. А в 2021 году власти надеются привлечь инвестора.

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