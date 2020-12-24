Хабаровск, , 09:40 — REGNUM Приготовление одного из основных новогодних салатов «Оливье» обойдётся жителям Хабаровска в сумму чуть больше 400 рублей.

Салат «Оливье» Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вариаций популярного салата много, но есть стандартный набор из восьми ингредиентов: картофель, морковь, вареные яйца, зелёный горошек, репчатый лук, солёные или свежие огурцы, колбаса и майонез.

Необходимо закупить: пять яиц (25 рублей), вареную колбасу (можно купить сразу 470 гр. за 118 рублей), майонез (230 гр. — 48 рублей), соленые огурцы (две штуки за 32 рубля), свежие огурцы (две штуки — 56 рублей), лук репчатый (четыре рубля), морковь мытую (две штуки до 36 рублей), картофель (300 гр. — 11 рублей), банку горошка (87 рублей). Итого «Оливье» при минимальной стоимости продуктов обойдётся хозяйкам в 417 рублей, подсчитал DVHAB.ru.

Салата хватит семье из трёх-четырех человек на два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году приготовление классического салата «Мимоза» на новогодний стол обойдётся для жителей России не намного дороже, чем в 2019 году. По данным специалистов платформы фискальных данных «Такском», которые на основе анализа свыше 23 млрд кассовых чеков подсчитали индекс этого блюда, цена на ингредиенты для этого салата выросла на 3%.