Москва, 24 декабря 2020, 09:30 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба, Минпромторг, Роспотребнадзор, Минфин и другие ведомства должны разработать подходы, с помощью которых можно будет оценивать и сравнивать качество товаров на внутреннем рынке и за границей. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у зампреда правительства РФ Алексея Оверчука от 13 ноября, сообщает издание «Известия».

Заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук
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Помимо этого, предусматривается ужесточение ответственности для компаний, которые завозят в Россию продукцию более низкого качества по сравнению с продукцией, завозимой в другие страны.

Отмечается, что до 20 декабря 2020 года указанные в протоколе ведомства должны были представить свои предложения по данной инициативе.