Москва, , 09:20 — REGNUM Правительство России намерено пресечь практику, при которой производители поставляют в РФ и другие страны продукцию под одним брендом, но с разными свойствами. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, вице-премьер Алексей Оверчук поручил Федеральной антимонопольной службе, Министерству промышленности и торговли, Роспотребнадзору и Минфину разработать подходы, которые позволят оценивать и сравнивать качество товаров как на внутреннем рынке, так и за его пределами.

Кроме того, вышеперечисленные ведомства должны ужесточить ответственность для компаний, которые ввозят в Россию товар более низкого качества, нежели в другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года в Федеральной антимонопольной службе заявили, что состав продукции компаний Lindt, Procter&Gamble и Henkel, продающейся в России и странах Европы, оказался различным.

Так, как заверили в ведомстве, «двойное качество» было выявлено в отношении шоколада Lindt, а также стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel. В шоколаде отличалось содержание органических кислот. У некоторых образцов — на 10−15%, у других на 100−220%, уточнили в ФАС.

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