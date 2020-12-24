Барнаул, , 09:10 — REGNUM Более миллиарда рублей направлено в Алтайском крае на приобретение оборудования, которое используют на разных стадиях борьбы с коронавирусом. Об этом сегодня, 24 декабря, информирует пресс-служба краевого правительства.

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Уточняется при этом, что из федерального бюджета на эти цели выделено свыше 815 миллионов рублей, из краевого — 335,3 миллиона рублей. Часть оборудования в регион уже поступила.

В частности, известно, что уже в ближайшее время будут закуплены 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 2080 комплектов для аппаратов ИВЛ, 20 мониторов, 100 единиц инфузионной техники, два передвижных рентгеноаппарата, два передвижных аппарата УЗИ, пять дефибрилляторов, 10 рециркуляторов, 550 кроватей, 33 пульсоксиметра, 450 термометров, 33 тонометра, 470 увлажнителей кислорода. Также в больницу поступит большой объем средств индивидуальной защиты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 24 декабря общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1441 человека, причём сразу 15 из них добавили в сводку только за последние сутки.

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