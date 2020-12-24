Ульяновск, , 09:14 — REGNUM В 2020 году в США появился официальный дистрибьютор Ульяновского автозавода. Об этом сообщается в официальной группе УАЗ в социальной сети «ВКонтакте».

"География присутствия УАЗ растёт с каждым годом. В 2020-м на мировой карте появилась новая точка — официальный дистрибьютор УАЗ теперь есть и в Соединённых Штатах Америки. Им стала компания BREMACH Inc.», — говорится в сообщении.

Кроме того, несколько моделей УАЗ «Патриот» в комплектации Статус АТ были поставлены в Калифорнию. На данный момент за рубежом партнеры УАЗ ведут ходовое тестирование внедорожников отечественной марки при участии инженерно-технической службы Ульяновского автозавода.

После испытаний автомобилей УАЗ начнётся их сертификация.

«А дальше — ульяновские внедорожники отправятся покорять обширную территорию континента!» — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что сборка внедорожников Ульяновского автозавода может начаться в Эфиопии. Так, в начале декабря 2020 года представители эфиопской компании посетили предприятие в Ульяновске и активно интересовались возможностью поставки машинокомплектов в Эфиопию.

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