Ульяновск, 24 декабря 2020, 09:14 — REGNUM В 2020 году в США появился официальный дистрибьютор Ульяновского автозавода. Об этом сообщается в официальной группе УАЗ в социальной сети «ВКонтакте».
"География присутствия УАЗ растёт с каждым годом. В 2020-м на мировой карте появилась новая точка — официальный дистрибьютор УАЗ теперь есть и в Соединённых Штатах Америки. Им стала компания BREMACH Inc.», — говорится в сообщении.
Кроме того, несколько моделей УАЗ «Патриот» в комплектации Статус АТ были поставлены в Калифорнию. На данный момент за рубежом партнеры УАЗ ведут ходовое тестирование внедорожников отечественной марки при участии инженерно-технической службы Ульяновского автозавода.
После испытаний автомобилей УАЗ начнётся их сертификация.
«А дальше — ульяновские внедорожники отправятся покорять обширную территорию континента!» — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что сборка внедорожников Ульяновского автозавода может начаться в Эфиопии. Так, в начале декабря 2020 года представители эфиопской компании посетили предприятие в Ульяновске и активно интересовались возможностью поставки машинокомплектов в Эфиопию.
Читайте также: УАЗ поднял цены на внедорожники в России