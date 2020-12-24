Ново-Огарево, Московская область, , 09:07 — REGNUM Дальневосточные гектары давали в таком «неудобье», что использовать эти гектары было совершенно невозможно, сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря президент РФ Владимир Путин, отвечая лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову на его утверждение, что дальневосточный гектар активно работает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Теперь по поводу того, что у нас земли много. Земли-то много, но обустроенной земли, обеспеченной инфраструктурой, недостаточно, не хватает. Даже первые шаги по выделению дальневосточного гектара показали, что были случаи, к сожалению (не знаю, мы избавились от этого окончательно, или нет), когда давали в таком «неудобье», что использовать эти гектары было совершенно невозможно», — ответил Владимир Путин Сергею Миронову.

Депутат Госдумы Миронов напомнил про развитие малоэтажного строительства в стране:

«И здесь, конечно, наше давнишнее предложение по развитию малоэтажного строительства, по распространению так называемого «дальневосточного гектара», который активно работает, и хорошо работает, на всю страну. Уж что-что, а земли-то у нас много. И не случайно во время пандемии многие люди уехали за город. Ну и, кстати, опыт многих зарубежных стран показывает, что и рождаемость растет, когда люди, уезжая из крупных городов, начинают жить на своей земле, в своём доме».

Как сообщало ИА REGNUM, в России по-прежнему сохраняются высокие транспортные издержки, и эту проблему нужно решать, в частности, субсидированием авиационной отрасли, заявил Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.