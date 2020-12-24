Чебоксары, , 09:02 — REGNUM В Чувашии компания оплатила более 6 млн рублей за сговор на торгах по поставке медицинских изделий и расходных материалов к ним. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского УФАС.

В ведомстве отмечают, что речь идёт о реализации картельного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах в 2016—2017 годах. Проверка проводилась в 2019 году, по итогам которой УФАС выявило признаки нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции («Повышение, снижению или поддержание цен на торгах») со стороны компаний «АМК» и «Инсайт».

"Участники антиконкурентного соглашения заранее определяли компанию-победителя на семи открытых аукционах на рынке поставки медицинских изделий и расходных материалов к ним, включая программное обеспечение. Для подачи заявок ценовых предложений организации использовали единую инфраструктуру», — считают чувашские антимонопольщики.

УФАС признало компанию «АМК» нарушившей закон о защите конкуренции и привлекло к административной ответственности путём наложения более 6 млн рублей штрафа. Суды признали законность постановления антимонопольщиков, говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что поступили документы, подтверждающие оплату штрафа.

Напомним, что УФАС Чувашии регулярно проводит публичные обсуждения по законодательству о контрактной системе. Ранее мероприятие прошло в ноябре в онлайн-формате. В нём приняли участие представители органов власти всех уровней, общественных организаций и объединений, малого и среднего бизнеса, заказчики и участники аукционов.