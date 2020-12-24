Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM По итогам января—ноября 2020 года в Казахстане произвели ювелирные изделия на сумму 719,4 млн тенге ($1,7 млн), что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные бюро национальной статистики.

Вместе с ростом стоимости ювелирных изделий отмечается спад производства. Так, индекс промышленного производства за отчетный период составил 93,1%, а в ноябре — 83,5%.

По состоянию на 1 декабря 2020 года средняя стоимость золотых ювелирных изделий в Казахстане составляла 19,6 тыс. тенге ($46) за один грамм, что на 12% больше, чем годом ранее.

Ранее телеканал «Хабар 24» сообщил, что объем продаж ювелирных изделий в Казахстане сократился на 95% из-за пандемии коронавируса.