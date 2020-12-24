Москва, , 08:59 — REGNUM Власти Москвы в наступающем 2021 году планируют построить 28,3 км линий метро и 11 станций столичного метрополитена, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, ключевой проект — возведение Большой кольцевой линии (БКЛ), а также и строительство новых радиусов — в Коммунарку, Троицк и Рублёво-Архангельское и др.

Кроме того, разрабатывается проект Бирюлёвской линии Московского метрополитена с десятью станциями. Бочкарёва уточнил, что строить и Бирюлёвскую линию метро начнут уже в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Новой Москвы в течение ближайших 5−6 лет планируется построить около 20 станций метро.

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