Брюссель, , 08:53 — REGNUM По итогам ноября 2020 года в странах Евросоюза было продано на 64,2% меньше автомобилей российской марки Lada, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

В прошлом месяце в Евросоюзе было продано 105 новых автомобилей российской марки. При этом в ноябре прошлого года дилеры там реализовали 293 машины Lada.

Кроме того, по данным ассоциации, реализация новых автомобилей Lada в странах Евросоюза упала по итогам января — ноября 2020 года на 56%. Так, на авторынке ЕС с января по ноябрь 2020 года продажи упали до 1958 экземпляров.

Ранее стало известно, что в ноябре 2020 года Россия заняла шестое место в европейском первенстве по количеству проданных автомобилей сегмента LCV (лёгкие коммерческие автомобили).

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