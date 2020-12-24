Казань, , 08:25 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск к ООО «Казанский завод современной упаковки». Банк «Траст», заявив многомиллионный долг, обратился к нему с претензиями, которые пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск банка Траст Kad.arbitr.ru

Исковое заявление от банка, подконтрольного Центробанку РФ, поступило в суд 21 декабря 2020 года. Сумма заявленного долга составляет 300 783 072,73 рубля. Иных споров с банков ранее не было зарегистрировано.

Между тем в марте 2018 года суд отказал ООО «Уфимская гипсовая компания» во введении наблюдения за этим же заводом, так как тот расплатился со своим долгом перед кредитором. Первым же банкротный иск к предприятию в 2017 году подало ООО «Промышленные инвестиции», но претензии оставили без рассмотрения.

По данным ЕГРЮЛ, завод учреждён в Казани в январе 2011 года для производства пластмассовых изделий для упаковывания товара. Уставный капитал предприятия — более 117 млн рублей. Среднесписочная численность работников на начало 2020 года — более 150 человек. Директор с января 2020 года — Иван Боганов. Единственный владелец — Алевтина Валитова, но её доля с 2014 года в залоге у «Промсвязьбанка», который также подконтролен РФ, но ранее принадлежал братьями Ананьевым.