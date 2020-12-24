Москва, , 08:18 — REGNUM Торги по нефти 23 декабря завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,66%, до $51,12. Росту котировок способствовало сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов в США, что укрепило надежды инвесторов на небольшое восстановление спроса на топливо, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Падение доллара США также поддержало цены на энергоносители. Доллар упал на фоне резкого роста курса британского фунта. ЕС и Великобритания очень близки к торговой сделке и могут подписать её 24 декабря. Ожидается официальное выступление премьер-министра Великобритании Борис Джонсона.

Компания Baker Hughes Co сообщила, что общее количество буровых установок выросло на три единицы, до 348 шт. за неделю с окончанием 23 декабря.

Число буровых установок на нефть увеличилось на одну единицу, до 264 шт., число буровых на газ — на две единицы, до 83 шт. Компании пятую неделю подряд наращивают число работающих буровых установок для добычи нефти и газа.

По данным EIA, запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 0,6 млн баррелей (прогноз был — на 4,7 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 2,3 млн баррелей.

Сегодня, 24 декабря, на торгах в Азии нефть подорожала на 1,10%, до $51,70. Покупатели в очередной раз отстояли уровень $49 за баррель.

Если сегодня еще из Британии поступят позитивные новости по Брекзит, то перед Рождеством у покупателей будет возможность сдвинуть максимум на $52,77.

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