Чебоксары, , 09:05 — REGNUM В Чувашии налоговики подали иск о банкротстве в отношении общества «Агропромгаз», указав более 2,4 млн рублей задолженности. Соответствующий иск зарегистрирован на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

С заявлением о признании должника банкротом в суд вышло УФНС по Чувашии, ответчиком является зарегистрированное в Шумерле ООО «Агропромгаз». Заявленная сумма исковых требований составляет 2 457 716 рублей 55 копеек.

Иск зарегистрирован 21 декабря, 22 декабря он принят в производство.

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника назначено на 28 января 2021 года.

По последним данным ЕГРЮЛ, общество «Агропромгаз» зарегистрировано в 1999 году с уставным капиталом в размере 43 617 057 рублей 67 копеек, указанный основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей.