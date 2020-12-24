Барнаул, , 08:17 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском крае в законодательном собрании (АКЗС) Александр Молотов раскритиковал принятый Госдумой законопроект о комплексной реновации в регионах России. По его словам, «всероссийская реновация» легализует принудительное репрессивное изъятие жилья у людей. Свои доводы парламентарий изложил на своих страницах в социальных сетях.

«Бенефициарами этого закона являются застройщики и девелоперы, а главными пострадавшими станут жители, которые в случае принятия региональными властями решения о реновации их дома должны будут в течение 90 дней переехать в новое жильё туда, куда скажут чиновники (без возможности какого-либо выбора).

￼Принятый закон, по сути, легализует принудительное репрессивное изъятие жилья у людей и последствия его реализации на практике могут быть похлеще единороссовской пенсионной реформы», — заявил депутат.

Александр Молотов также напомнил, что фаракция «Справедливая Россия» в Госдуме голосовала против этого закона:

«Наша фракция в АКЗС пыталась внести в него многочисленные поправки, которые бы минимизировали негативные последствия его принятия, но ЕР, как на федеральном, так и на краевом уровне, не прислушались к нашему мнению￼‍».

Алтайский парламентарий считает позицию ЛДПР, депутаты которой не поддержали законопроект в первом и втором чтениях, назвав его «коррупционным законом по поддержке строительной отрасли», но в третьем, окончательном чтении неожиданно «переобулись» и его поддержали.

Подводя итог работы над нашумевшим законопроектом, Молотов подчеркнул:

«Битва проиграна, но война не окончена￼.Теперь краевые власти должны детально прописать процедуру реновации в краевом законе. Наша фракция примет активное участие в этом процессе.

Мы постараемся по максимуму включить в закон положения, которые обеспечат защиту прав жителей, чьи дома подпадут под реновацию. Процесс законотворчества не быстрый, поэтому вполне возможно, что в окончательной редакции краевой закон будет принят после сентября 2021 года уже новым созывом краевого заксобрания. А это значит, что вопрос о том, быть или не быть краевой реновации и в каком виде, во многом зависит от избирателей￼».

Как уже сообщало ИА REGNUM, резонансный закон о реновации в России в итоговом, третьем чтении, Госдума приняла накануне, 23 декабря. Хотя законопроект был существенно доработан, претензии к нормам всё равно остались.

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