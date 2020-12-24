Пхеньян, , 08:17 — REGNUM В ноябре 2020 года товарооборот между Китаем и КНДР составил $1,27 млн, что на 99,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные таможенной службы Китая.

Согласно опубликованным данным, импорт товаров из Китая в Северную Корею сократился с $253 тыс. в октябре до $148 тыс. в ноябре, что на 99,9% меньше по сравнению с ноябрём 2019 года.

Специалисты отмечают, что сокращение объёмов импорта связано с тем, что Пхеньян практически полностью прекратил ввоз грузов из Китая в связи с опасениями проникновения в страну коронавируса.