Москва, , 08:08 — REGNUM Российский рубль 23 декабря незначительно восстановился после трехдневного падения на фоне повышения цен на нефть и общего ослабления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,09, до 75,08 руб., евро/рубль — на 0,80%, до 91,48 руб.

Росту нефтяных котировок способствовало сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов в США. Цена на нефть марки Brent повысилась на 2,66%, до $51,12 за баррель.

Доллар сдал позиции своим конкурентам на фоне резкого укрепления британского фунта на американской сессии. В связи с этим рубль подешевел к британцу до отметки 101,35 руб.

Великобритания пошла на «большие уступки» в переговорах по торговле с ЕС. ЕС и Великобритания договорились о торговой сделке и могут подписать ее 24 декабря. На европейской сессии ожидается официальное выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Страны — члены ЕС должны будут утвердить временное применение соглашения с 1 января 2021 года, потому что для его ратификации Европейским парламентом недостаточно времени.

Все внимание инвесторов было сфокусировано на Брекзите, что оставили без внимания решение Дональда Трампа отправить обратно в Конгресс законопроект о новых мерах поддержки для экономики США.

Трамп также наложил вето на одобренный Конгрессом оборонный бюджет, назвав его «подарком» России и Китаю. В документе предусматривается расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Сегодня, 24 декабря, на торгах в Азии нефть Brent подорожала на 1,10%, до $51,70. Утро для российской валюты позитивное.

Кроме роста цен на нефть рубль сегодня получит поддержку от пика налогового периода (уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы). К концу дня от пары доллар/рубль ожидается снижение до 74,40 руб./доллар.

Читайте также: Рублю помогает восстановить позиции налоговый период