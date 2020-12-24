Красноярск, , 06:55 — REGNUM Пандемия коронавируса обошлась Красноярскому краю в сумму около 8 млрд рублей. Об этом, подводя итоги 2020 года, сообщил губернатор региона Александр Усс.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

По его словам, эта сумма «складывается из двух вещей». Около 4 млрд — это налоговые льготы, которые дали малому и среднему бизнесу. 2,5 млрд потрачено на поддержку врачей — дополнительные выплаты.

«И около 2 млрд рублей мы выплатили тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. У нас есть такая программа «Помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» — подчеркнул Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции 23 декабря Усс назвал 2020 год «годом серьёзных потерь».

Читайте также: «Год серьёзных потерь»: красноярский губернатор подвёл итоги года