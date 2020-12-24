Москва, , 06:49 — REGNUM Иск департамента городского имущества Москвы к крупному российскому девелоперу — ПАО «Группа компаний ПИК» принят к производству. Заседание по спору почти на 2,2 млрд рублей назначено на 11 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Помимо этого, стали известны подробности спора на 2 155 961 536,96 рубля. Департамент требует выплатить ему 2 155 961 536 рублей 96 копейку в качестве платы «за изменение вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 77:09:0002012:43 площадью 83 776 кв. м». Участок расположен на улице Лобненская, вл. 13 в Москве. Помимо этого, в сумму иска входят «проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 12 767 886 рублей 97 копеек», начисленные «за период с 22.10.2020 по 11.12.2020 года и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 12.12.2020 по день фактической уплаты долга», начисленные по ключевой ставке ЦБ РФ на дату платежа.

По данным публичной кадастровой карты, спорный участок оценивается в 636 161 433,6 рубля кадастровой стоимости. Надел предназначен для иных видов жилой застройки, а по документу — для размещения жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них, а также предусмотрено размещение детсадов, школ.

Напомним, иск был подан 11 декабря 2020 года, а 18 декабря его приняла судья Хорлина. На сайте группы уточняется, что она работает с проектами в девяти регионах РФ с фокусом на Москву и Московскую область. Мажоритарным акционером компании является Сергей Гордеев, который занимает пост президента ПАО, а в 2005—2010 годы был членом Совета Федерации.