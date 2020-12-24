Москва, , 06:49 — REGNUM Цифровой рубль сможет выполнять некоторые функции наличных денег, в частности, быть средством платежа, однако однозначно говорить о его негативном влиянии на спрос на бумажные деньги преждевременно, заявил 24 декабря глава Гознака Аркадий Трачук в интервью РИА Новости.

По его словам, сегодня наличные выполняют функции хранения, расчёта, и позволяют осуществлять быструю и удобную передачу денег между физическими лицами.

«Если всю эту функциональность удастся в полной мере реализовать, цифровая валюта Центрального банка станет полноценной или очень близкой альтернативой наличным деньгам», — сказал он.

Трачук добавил, что беспокойство в связи с возможным введением цифрового рубля проявляют в коммерческих банках, но говорить о «смерти наличных денег» или утверждать обратное — для этого слишком ранняя фаза для дискуссий.

Ранее эксперт ИА REGNUM, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб сообщал, что цифровой рубль быстро завоюет популярность среди граждан России.

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