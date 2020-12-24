Гонконг, Китай, , 06:43 — REGNUM На Гонконгской фондовой бирже акции китайской компании Alibaba Group 24 декабря упали более чем на 8% из-за начавшегося в отношении гиганта интернет-торговли антимонопольного расследования. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Отмечается, что на 11:00 по местному времени, акции Alibaba Group потеряли в цене 8,21%, понизившись до 228 гонконгских долларов.

Напомним, что в отношении компании власти КНР начали расследование в связи с подозрением в нарушении антимонопольного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, высший рыночный регулятор Китая оштрафовал три крупные компании за непредоставление предварительного уведомления о концентрации предприятий, что нарушило антимонопольное законодательство.

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