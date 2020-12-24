24 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 06:54 — REGNUM Только отгремел скандал с бастующими нефтяниками двух предприятий России («Сигнал SOS: вахтовики-нефтяники выходят на забастовки и пишут Путину» и «Вахтовики объявили забастовку: что происходит на месторождении «Роснефти»?»), как снова из Сибири — тревожные вести. Появились сообщения о голодовке энергетиков одной из компаний Бурятии, при этом сам работодатель опровергает сообщения о массовости мероприятия. В дело уже вмешалась прокуратура. ИА REGNUM попыталось разобраться в том, что же происходит в регионе.

Николай Верхотуров. Расчет (Перед стачкой). 1910

О голодовке

21 декабря 2020 года в соцсетях и на других публичных площадках было распространено сообщение, что некоторые работники ТГК-14 начали с этого дня голодовку. В видеобращении мужчина, представившийся сотрудником компании, рассказывает, что заработную плату не повышали с 2010 года и составляет она 25 тыс. рублей.

Позднее выяснилось, что одиночные пикеты на крыльце мэрии сотрудник компании проводил ещё в конце ноября 2020 года. В его руках был плакат «Терпение теплоэнергетиков Бурятии не безгранично! Кто будет отапливать город завтра!».

В комментариях изданию infpol.ru председатель профсоюзной организации филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» Иван Курикалов уточнил, что работники планировали голодовку в течение месяца, но он пытался их отговорить, так как это угроза здоровью. В комментариях Курикалов добавил, что в мероприятии планировали принять участие семь человек.

О ситуации на ТГК-14 на своей странице в соцсетях рассказал и депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов (фракция КПРФ). Он отметил, что «23 декабря идёт уже 3-й день голодовки рабочих, но реакции правительства все ещё нет», а «рабочие уже у здания Народного Хурала и главы Бурятии…»

Баир Цыренов Facebook.com Б. Цыренов

Отмечалось, что голодают рабочие энергокомпании без отрыва от производства.

Реакция работодателя и внимание прокуратуры

Не заставила себя ждать и реакция работодателя — ПАО «ТГК-14». На официальном сайте компании в двух сообщениях, датированных 22 и 23 декабря 2020 года, она заявляет, что никаких официальных уведомлений о проведении протестных мероприятий на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 от коллектива или отдельных сотрудников ей не поступало. При этом и сведения о массовой голодовке на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в компании официально опровергли, заявляя, что о своём участии в протесте заявил только один работник топливно-транспортного цеха ТЭЦ-1. Звучали в сообщении такие слова, как «провокация», «обострение ситуации» и так далее.

ТГК-14 в сообщении заявляло, что с 1 января 2020 года проиндексировало минимальную месячную тарифную ставку на 6%, а «в 2021 году будет также проведена индексация заработной платы», но «решение будет принято после установления тарифов».

Если всё выплачивается и индексируется, то почему же возник протест? Ответ на этот вопрос частично раскрывает прокуратура. Оказывается, трудовой спор действительно имеет место быть.

ПАО «ТГК-14» News.tgk-14.com

Так, в сообщении на официальном сайте надзорного ведомства Бурятии уточняется, что были выявлены «нарушения трудового законодательства при рассмотрении коллективного трудового спора ПАО «ТГК-14». После обращения профсоюзной организации была проверена деятельность министерства экономики республики. Оказалось, что оно допустило нарушения при регистрации коллективного трудового спора — выразились они в затягивании. Министр получил представление.

«Кроме того, представители надзорного ведомства организовали выезд на предприятие, опрошены работники филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14», инициирована прокурорская проверка», — отмечала надзорная инстанция.

О работодателе

ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», по данным ЕГРЮЛ, учреждено в декабре 2004 года в Чите (Забайкальский край). Уставный капитал предприятия — 1,357 млрд рублей. Директор — Алексей Лизунов.

ПАО «ТГК-14» News.tgk-14.com

Учредителем ПАО выступало РАО ЕЭС России. В активе ПАО — ООО «Единый информационно-расчётный центр» в Бурятии, а также шесть филиалов и два представительства в Москве.

На сайте компании уточняется, что она обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. Там же на сайте указано, что в ПАО 39,81% акций принадлежит ООО «Энергопромсбыт» (Москва), 20% — ЗАО «Управляющая компания Трансфингруп», 20,54% — ЗАО «Управляющая компания Тринфико» и 14,71% — другим юридическим и физическим лицам.

По данным с сайта раскрытия информации, на 30 сентября 2020 года список собственников компании несколько видоизменился, но по-прежнему 39,81% акций принадлежит ООО «Энергопромсбыт». Ещё 23,01% с февраля 2020 года за АО «УК ТРИНФИКО» (доверительного управляющего (Д.У) средствами пенсионных резервов АО «Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние») и 24,48% — за ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит».

На сайте раскрытия информации уточняется, что 23 декабря 2020 года прошло заседание совета директоров ТГК-14, в рамках которого среди прочего рассматривали некий отчёт «о выполнении плана о мерах по устранению нарушений, выявленных в результате проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год». Подробности пока неизвестны.

Территориальная генерирующая компания № 14 Tgk-14.com

Из отчёта компании за 2019 год следует, что себестоимость проданных ею товаров, работ и услуг составила 12 385 203 000 рублей, что на 194 313 000 рублей (-1,5%) меньше, чем годом ранее, а «снижение себестоимости в отчётном году в основном обусловлено экономией по фонду оплаты труда, за счет использования резерва, созданного в 2018 году».

В этом же документе отмечается, что численность персонала ПАО «ТГК-14» на 31 декабря 2019 года фактически составила 4936 человек, из которых рабочие — 65,7%, служащие — 0,7%, специалисты — 18,8%, руководители — 14,8%. В сравнении с 2019 годом увеличился удельный вес руководителей и специалистов на 0,2% и 0,5%, соответственно, а по категории «рабочие» произошло снижение на 0,7%.