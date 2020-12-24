Пекин, , 05:23 — REGNUM Курс китайской валюты значительно укрепился по отношению к доллару США, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

По данным Китайской системы валютной торговли, курс китайской валюты достиг 6,5361 юаня за доллар США, что на 197 базисных пунктов больше, чем днем ранее.

Юаню разрешено колебаться в курсе на спотовом рынке Китая на уровне 2%от центрального паритетного курса на каждый день торгов.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка на каждый рабочий день.

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