Пекин, , 05:20 — REGNUM Экономическая активность Китая нормализуется намного быстрее, чем ожидалось ранее, говорится в недавнем докладе Всемирного банка, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

В докладе отмечается, что ускоренный рост объясняется эффективной стратегией борьбы с эпидемией в стране, сильной политической поддержкой и устойчивым экспортом. Валовый внутренний продукт Китая вырастет на 2% в этом году и ускорится до 7,9% в 2021 году, говорится в докладе.

Внешняя среда, как ожидается, останется сложной и крайне неопределенной, говорится в докладе, с которой столкнется Китая. На фоне меняющейся эпидемической ситуации, экономическое восстановление страны все еще нельзя будет назвать прочным.

В докладе предлагается ориентироваться на краткосрочную неопределенность путем принятия адаптивной политики, ориентированной на темпы восстановления как в Китае, так и в остальном мире.

В докладе содержится призыв к стране сместить бюджетный фокус с традиционных инвестиций в инфраструктуру на увеличение социальных расходов и «зеленых» инвестиций для более экологичного и инклюзивного роста.