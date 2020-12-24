Пекин, , 05:14 — REGNUM Центральный банк Китая и три финансовых надзорных органа проведут переговоры с компанией Ant Group в ближайшие несколько дней, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Народный банк Китая, Китайская страховая и банковская регуляторная комиссия, Комиссия по регулирования ценных бумаг Китая и Государственная администрация иностранных валют примут участие в переговорах.

Ожидается, что подстегнут и направят компанию следовать рыночным и правовым принципам, выполнять требования в отношении финансового надзора, добросовестной конкуренции и защиты законных прав и интересов потребителей, а также регулировать функционирование и развитие своего финансового бизнеса.

Напомним, что Ant Group представляет собой компанией, принадлежащей китайскому интернет-гиганту Alibaba Group.