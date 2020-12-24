Пекин, , 04:44 — REGNUM «Ночное потребление» в Китае практически вернулось на доэпидемиологический уровень образца 2019 года, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Индекс восстановления «ночной экономики» в Китае достиг 92,6 пункта в этом году, что говорит о том, что «ночное потребление» практически сравнялось в этом году с показателями 2019 года, говорится в докладе, опубликованном компанией China UnionPay Merchant Services Co., Ltd. (China UMS).

Индекс преимущественно основан на величине потребления между 18:00 в любой конкретный день и 6:00 следующего дня. Значение 100 указывает на то, что ночная экономика находится на уровне того же периода предыдущего года.

Соответствующие показатели 102 и 104,5 в третьем и четвертом кварталах показывают положительный рост ночного потребления в годовом исчислении в течение второй половины текущего года.

Объем ночного потребления в Китае в первом квартале снизился более чем на 40% процентов в годовом исчислении из-за вспышки COVID-19, согласно данным China UMS. Этот объем начал восстанавливаться во втором квартале после принятия Китаем мощных усилий по борьбе с эпидемией.

Ночной туризм, магазины и рестораны по всей стране стали свидетелями самого быстрого восстановления в истории страны, причем соответствующие показатели индекса восстановления потребления составили 102,9, 99,4 и 97,7.

Потребительская стоимость ночных покупок в этом году составила 24,1% от общего дневного потребления, увеличившись на 5,8 процентных пункта.