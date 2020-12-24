Владивосток, , 04:02 — REGNUM Во Владивостоке 23 декабря открылся пятый уличный фестиваль «Сделано в Приморье», на котором можно купить товары местных производителей, подарки, сувениры ручной работы, а также поесть на оформленной по-новогоднему гастроулице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Фестиваль условно можно поделить на три зоны: гастрономическую (рестораны и пекарни, которые предлагают вкусные и горячие угощения), торговую с 13 домиками, и шатёр для самозанятых, которые занимаются декоративным и прикладным творчеством, пошивом одежды, изготовлением сувениров.

Примечательно, что в этот раз организаторы гастроулицы делают упор на свежую выпечку. Желающие могут попробовать домашние пироги, блины, пирожки, а также горячие напитки.

Фермеры и производители предлагают свои товары в праздничных упаковках.

Организатор фестиваля — центр «Мой бизнес» при поддержке минэкономразвития Приморья совместно с союзом «Приморская торгово-промышленная палата». Инициатива реализуется в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщало ИА REGNUM, представители 45 регионов России в онлайн‑ и офлайн-форматах приняли участие в первом Всероссийском гастрономическом фестивале, который проходил в Калуге с 18 по 20 декабря.