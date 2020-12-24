Кызыл, , 03:49 — REGNUM В арбитраж Тувы поступил банкротный иск от налогового органа. Ответчиком в деле выступает ООО «Тувинская горная компания», которое работает в сфере производства обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них. Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротный иск Kad.arbitr.ru

Иск от УФНС по Туве поступил в суд 23 декабря 2020 года. Сумма задолженности пока неизвестна. Между тем одновременно с иском налоговым органом было подано ходатайство о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в январе 2016 года в городе Ак-Довурак. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Владимир Тоестев. Собственники фирмы — ООО «Эверест груп» с долей 99,9% из Карелии и Александр Демкин. ООО «Эверест груп» работает в сфере добычи асбеста и принадлежит Сергею Пивню, который также владеет ООО «ГОК «Туваасбест».