Мехико, , 03:25 — REGNUM Мексика получила первый вагон своего первого китайского легкорельсового поезда в рамках модернизации городской системы легкорельсового транспорта страны, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Первый вагон был доставлен в столицу штата Нуэво-Леон на севере Мексики город Монтеррей и помещен на ремонтные пути с помощью специализированных кранов, говорится в заявлении местного правительства.

Еще три вагона должны быть доставлены на этой неделе на станцию первой системы легкорельсового транспорта в Монтеррее.

Эти вагоны входят в число 26 вагонов, построенных китайским производителем подвижного состава CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. Они, как ожидается, будут курсировать по трем линиям легкорельсовой системы.

По данным китайской компании, готовые поезда длиной 29,5 метра и шириной 2,69 метра рассчитаны на движение со скоростью 80 км/час и могут перевозить до 355 пассажиров.