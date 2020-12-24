Пекин, , 03:10 — REGNUM В Китае наблюдается рост числа новых моделей и форм бизнеса в сфере транспорта, что несет удобство народу и дает новый импульс экономическому росту, говорится в белой книге, передает 23 декабря агентство Синьхуа.

Белая книга под заголовком «Устойчивое развитие транспорта в Китае» перечисляет ряд фактов и показателей, посвященных тому, как именно интернет положительно повлиял на способы путешествий жителей страны.

К концу 2019 года более 400 городов по всей стране пользовались услугами заказа такси по интернету. Всего ежедневно совершается 20 млн таких поездок. Услуги системы совместного использования велосипедов (велопроката) также набирают популярность. Всего в среднем осуществляется 45,7 млн поездок в день.

Интернет также изменил модели логистики. Так, 95 306 онлайн-платформ железнодорожных грузовых перевозок были запущены в работу. В 2019 году объем железнодорожных грузовых онлайн-услуг вырос до 85%.

В 2019 году на официальном китайском сайте бронирования поездов 12 306. cn было продано 3,57 млрд билетов. Электронные билеты можно купить практически на всех вокзалах.

Китай находится на пути к достижению полного покрытия Wi-Fi в поездах и вокзалах скоростных железнодорожных линий. Компания также внесла новшества в развертывание таких услуг, как онлайн-бронирование еды, беспроводная зарядка и интеллектуальное взаимодействие.

К концу 2019 года более 98% автобусных вокзалов уровня округа и выше предлагают услуги онлайн-бронирования билетов.