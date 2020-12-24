Пекин, , 03:00 — REGNUM Китай рад наблюдать за прорывом, осуществленным Лаосом в деле строительства своей первой в истории скоростной железной дороги, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзян сделал соответствующие заявления во время пресс-брифинга, выразив уверенность в успешном завершении строительства участка Вьентьян — Вангвьенг скоростной железной дороги Китай — Лаос.

«Мы считаем, что завершение строительства участка Вьентьян — Вангвьенг придаст новый импульс улучшению условий жизни местного населения и будет содействовать экономическому и социальному развитию, облегчению трансграничного делового и торгового сотрудничества, а также обмену между народами», — сказал Чжао.

По сообщениям СМИ, 110-километровый участок скоростной автомагистрали Китай — Лаос, совместно построенный правительством Лаоса и китайской компанией Yunnan Construction and Investment Holding Group, был торжественно открыт 20 декабря, на 13 месяцев раньше запланированного срока.

Сообщается, что поездка из Вьентьяна в туристический город Вангвьенг теперь сокращена с 3,5 часа до одного часа.