Пекин, , 02:39 — REGNUM Китай намерен ввести новый план управления железными дорогами с 20 января 2021 года для дальнейшего улучшения пропускной способности пассажирских и грузовых транспортных путей, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Всего 325 пассажирских поездов, а также 114 грузовых поездов в рамках крупных распорных линий будут добавлены в новый план, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd. В то же самое время, билеты на пассажирские поезда уже были доступны для покупки на новые рейсы с 22 декабря.

Несколько новых железнодорожных линий, которые были введены в эксплуатацию в конце 2020 года или планируются к введению в начале 2021 года, включая высокоскоростную железную дорогу, соединяющую столицу Нинся-Хуэйского автономного района город Иньчуань со столицей провинции Шэньси городом Сиань, будут использованы для повышения регионального транспортного потенциала, сообщил железнодорожный оператор.

Высокоскоростная железная дорога Нинся — Сиань, которая впервые включит Иньчуань в сеть высокоскоростных железных дорог Китая, сократит время в пути между двумя городами с 15 часов до примерно трех с половиной часов.

Поезда, курсирующие по железной дороге на юго-западе Китая, связывающей столицу провинции Сычуань Чэнду и муниципалитет Чунцин, будут курсировать со скоростью 350 км в час, сократив время в пути примерно до одного часа.

Между тем, грузовое железнодорожное сообщение между Китаем и Европой, будет улучшено в интересах инфраструктурной инициативы «Пояс и путь» и внешней торговли Китая.