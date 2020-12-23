Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Согласно отчету Управления энергетической информации правительства США (EIA), запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю 12 — 18 декабря сократились на 562 000 баррелей до 499,5 млн баррелей.

Запасы бензина сократились на 1,1 млн баррелей до 237,8 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,3 млн баррелей до 148,9 млн баррелей.

Отчет EIA сильно расходится с информацией, ранее опубликованной Американским институтом нефти (API), который сообщил о росте запасов сырой нефти в США на 2,7 млн баррелей за отчетную неделю.

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