Москва, , 22:59 — REGNUM Ситуация на туристическом рынке в 2021 году может развиваться по трём основным сценариям в зависимости от дальнейшей ситуации с коронавирусом. Такой прогноз представила 23 декабря пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В качестве пессимистичного варианта эксперты рассматривают ситуацию, при которой вакцинация покажет низкую эффективность, появятся новые штаммы коронавируса и пандемия будет продолжаться. При этом ограничения на международный туризм сохранятся на уровне текущего года.

При таком сценарии ожидается рост доли самостоятельного туризма, но организованный туризм укрепит свои позиции в сегменте массового и премиального класса. При этом прирост туристических потоков в премиум-классе будет выше, чем в массовом.

«Туроператоры и турагенты без клиентов не останутся, но на организованном рынке произойдет поляризация — мелкие и средние компании будут закрываться, останутся только крупные многопрофильные и нишевые», — прогнозируют в АТОР.

Средне-оптимистичный сценарий предполагает, что открытие странами границ и возобновление авиасообщения в 2021 году будет происходить в зависимости от результатов вакцинации и взаимного признания её эффективности. Внутренний туризм при этом сохранит безусловно доминирующее положение во всех странах, но его объёмы ещё не вернутся к показателям, наблюдавшимся до пандемии.

«Возможно, в этом сценарии осенью-зимой у России появится достаточное для массового потока количество зимних выездных направлений. Российская е-виза будет способствовать восстановлению въездного туризма, но раньше лета начала этого процесса ждать не стоит», — отмечают эксперты.

Ожидается также, что среди туристов в приоритете будет гарантированная безопасность доставки и отдыха. Большое значение приобретёт возможность быстрого отказа или замены оплаченной услуги с возвратом средств в фиксированные сроки. Может произойти также существенное увеличение доли онлайн-продаж всех видов туристических услуг.

Оптимистичный сценарий, который аналитики АТОР считают всё менее вероятным, предполагает, что постепенное снятие ограничения в мире и восстановление авиасообщения между странами начнётся уже в апреле следующего года.

«Если оптимистичный сценарий будет реализован, то к сентябрю 2021 года объёмы продаж во всех видах туризма будут примерно соответствовать уровню лета 2017 года. При отсутствии новых угроз к декабрю 2021 года произойдёт почти полное снятие антиковидных ограничений и восстановлено авиасообщение России с основными зимними туристическими направлениями», — говорится в комментарии.

Следует отметить, что все три сценария, согласно прогнозам АТОР, будут сопровождаться ростом цен:

«При пессимистичном сценарии эконом-сегмент будет держать цены на прежнем уровне, наибольший рост будет в премиальном сегменте. В средне-оптимистичном и оптимистичном сценариях, соответственно, общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10−15% и 5−10%».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в АТОР сообщили, что въездной туристический поток в Россию по итогам 2021 года сократится на 93,6%, а выездной — на 77,5%.