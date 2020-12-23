Лондон, , 22:19 — REGNUM Мировые цены на нефть выросли более чем на 2,5% в ходе торгов 23 декабря, Brent держится выше $51, WTI — выше $48 за баррель.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли на $1,33 (2,66%), до $51,41 за баррель. Диапазон марки составляет $49,20 — $51,58 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI поднялись в цене на $1,28 (2,27%), до $48,30 за баррель. Диапазон WTI — от $46,16 до $48,50 за баррель.

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