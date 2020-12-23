Москва, , 22:09 — REGNUM Выездной туристический поток из Россию в 2020 году сократился 77,5% на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили 23 декабря в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что после локдауна весной и летом вся активность туроператоров на выездном туристическом рынке сосредоточилась на пяти основных открытых в августе-сентябре туристических направлениях: Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы и Танзания (Занзибар).

По прогнозу АТОР, основанному на данных туристических властей указанных стран, статистике Погранслужбы ФСБ России и сведениях о загрузке авиарейсов, до конца года в эти страны приедет 2,153 миллиона туристов из России.

«Если соотносить итоговый организованный туристический поток за весь 2020 год (с учетом I квартала) — то есть 2,753 миллиона туристов с количеством туристов, отправленных туроператорами на отдых в 2019 году (12,2 миллиона), общий спад выездного организованного турпотока из России по итогам 2020 года составит 77,5%», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в АТОР сообщили, что объём въездного туристического потока в Россию по итогам 2020 года сократится на 93,6%.

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