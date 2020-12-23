Москва, 23 декабря 2020, 21:38 — REGNUM Запрет на продажу в Россию помидоров снят с 24 декабря для 12-ти азербайджанских поставщиков, сообщил 23 декабря журналистам замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин.
Чиновник пояснил, что решение принято по итогам рассмотрения в Россельхознадзор обращения азербайджанского Агентства пищевой безопасности, добавив, что «поставки будут идти под гарантии» этого ведомства республики.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ввоз помидоров из Азербайджана был запрещён Россельхознадзором с 10 декабря 2020 г.: в овощах была обнаружена южноамериканская томатная моль. Затем запрет для нескольких азербайджанских поставщиков был снят.
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