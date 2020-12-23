Москва, , 21:38 — REGNUM Запрет на продажу в Россию помидоров снят с 24 декабря для 12-ти азербайджанских поставщиков, сообщил 23 декабря журналистам замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин.

Кармазин «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о снятии с 24 декабря 2020 г. временных ограничений на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 г. не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли».

Чиновник пояснил, что решение принято по итогам рассмотрения в Россельхознадзор обращения азербайджанского Агентства пищевой безопасности, добавив, что «поставки будут идти под гарантии» этого ведомства республики.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ввоз помидоров из Азербайджана был запрещён Россельхознадзором с 10 декабря 2020 г.: в овощах была обнаружена южноамериканская томатная моль. Затем запрет для нескольких азербайджанских поставщиков был снят.

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