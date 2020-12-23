Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Компания Merck & Co заявила о подписании контракта с правительством США на поставку своего экспериментального препарата для лечения от COVID-19 на сумму до $356 млн, 23 декабря сообщает агентство Reuters.

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Министерство здравоохранения США подтвердило заключение контракта. Согласно сообщению министерства, сделка поможет поддержать крупномасштабное производство препарата MK-7110 для лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19.

Ожидается, что до 30 июня 2021 года медицинские службы США получат до 100 000 доз экспериментального препарата Merck в случае его успешного одобрения со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

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