Киев, , 20:30 — REGNUM Украинская госкомпания «Укрпочта» заявила о возможности прекращения доставки пенсий гражданам с 1 января 2021 года.

Об этом вечером 23 декабря сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Чиновник заявил, что правительство должно в ближайшие дни решить вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 млн пенсионеров. Если вопрос не будет решён положительно, «Укрпочта» будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января.

Смилянский подчеркнул, что компания, которую он возглавляет — «не благотворительный фонд и не может дотировать газеты, письма и пенсии». Он иронически выражает надежду, что правительство примет «правильное решение».

«Тогда все пенсионеры своевременно получат свои пенсии, а почтальоны, рискующие своей жизнью и приходящие в дома к людям, справедливую оплату», — резюмировал гендиректор.

Ориентировочно «пенсионный» вопрос должен быть рассмотрен правительством 24 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре правительство Украины согласовало привлечение займа в размере 63 млн евро от ЕБРР для реализации «модернизационных» проектов «Укрпочты».