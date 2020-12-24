24 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

Строительная отрасль превращается в локомотив экономического развития России. На самом высоком уровне застройщикам стремятся обеспечить комфортные условия работы, однако достижение амбициозных планов не должно игнорировать или и вовсе приносить в жертву интересы жителей страны.

Евгений Цоц, , 09:22 — REGNUM Доклад вице-премьера России Марата Хуснуллина на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам оказался, пожалуй, наиболее запоминающейся частью всего мероприятия. Пока другие выступающие вымеряли в своих речах каждое слово, подавая аккуратные идеи и делая прогнозы, зампред правительства излагал мысли предельно конкретно.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«До 2030 года должно быть построено более 1 млрд кв. метров жилья. То есть 26% всего жилищного фонда России. Каждый пятый метр в стране должен быть новым», — назвал он главную задачу, стоящую перед курируемой строительной отраслью.

А следовательно, для её достижения требуются инструменты. Например, трудовые мигранты.

«Видим риск по вводу жилья из-за недостатка трудовых ресурсов, включая иностранную рабочую силу. Остро проблема ощущается в Московском регионе. Просил бы вашего поручения проработать этот вопрос и в начале следующего года рассмотреть на отдельном совещании», — обратился Хуснуллин к президенту Владимиру Путину.

Вице-премьер напомнил кривую спроса на недвижимость в 2020 году, отметив, что по итогам 11 месяцев всё же зафиксирован рост на 1,4%.

«Результаты по вводу жилья были достигнуты во многом благодаря программе по льготной ипотеке под 6,5%. Сейчас она продлена только до середины 2021 года, что влияет на наш итоговый показатель 2021 года и последующих годов», — сказал он.

И предложил обсудить возможное продление программы и условия для этого. Хуснуллин также объяснил резко выросшие цены на жильё, в частности, в Москве:

«Цена поднялась там, где не было достаточного предложения жилья. Это говорит о том, что мы должны увеличивать предложение. Это наша ключевая задача».

По его словам, для этого уже подготовлен комплекс мер. Но даже на этом вице-премьер не остановился. Он довёл до президента ситуацию на рынке стройматериалов, где продавцы, в ответ общестроительный бум, повысили цены.

«Арматура повысилась на 40% за последний месяц. С ФАС сейчас разбираемся, в чём причина», — доложил заместитель председателя правительства.

Марат Хуснуллин Government.ru

Все мало-мальски значимые пожелания российских, а в первую очередь московских застройщиков, от стимулирующих спрос госпрограмм до «несправедливых» цен торговцев строительной арматурой, выложены на повестку обсуждения. Но есть ли у этих вопросов вторая сторона? Безусловно.

Во-первых, госпрограмма льготной ипотеки, повлиявшая на спрос, резко взвинтила цены. Жильё и без того не было доступным, но сейчас его купить ещё сложнее, чем до госпрограммы. В выигрыше оказались те, кто успел сразу забронировать стоимость и купить до скачка, таких немного. В выигрыше, безусловно, застройщики, у которых раскупили даже неликвидные объекты.

Кроме того, решение о покупке принимали даже те люди, для кого это рискованно. Экономисты предупреждают, что такие сделки могут привести к ипотечному кризису.

Во-вторых, по данным главы Минтруда Антона Котякова, в России за время пандемии число безработных выросло с 3,5 миллионов человек до 4,8 миллионов. А строительная отрасль традиционно ориентируется на мигрантов. Учитывая неплохие зарплаты в стройкомплексе и грандиозные планы по строительству 1 млрд кв. метров за десять лет, не пора ли строителям взять на себя и социальные обязательства, хотя бы частично ориентироваться при трудоустройстве на безработных граждан России? Возможно, одной компании это будет не под силу, но неужели нельзя с помощью министерства и централизованных шагов наладить подготовку нужных кадров и рекрутинг в депрессивных регионах?

Строительная площадка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В-третьих, вице-мэр недвусмысленно намекает на необходимость строить много жилья именно там, где есть спрос, то есть в больших городах. А именно в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, поскольку и так понятно, где хотят жить большинство жителей России. Недавно и мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчётом в Мосгордуме, анонсировал появление в столице доступного жилья — тогда, когда для этого будет достаточное количество недвижимости. Возможно, по совпадению, но это всё тот же 2030 год.

Но если есть идущие вдаль планы, почему бы их столь же открыто не обсудить? Сколько конкретно планируется построить жилья в Москве и Подмосковье? Где оно будет расположено, какой этажности дома, как это повлияет на плотность застройки? Не спровоцирует ли новые волны антистроительных митингов, которые время от времени проходят в Москве? Какие градостроительные решения рассматриваются? Сколько ещё человек переселятся в Москву из регионов?

Давайте обсуждать, как именно изменится жизнь в городах, правительство же не строительной фирмой управляет, а государством. Пока это ещё не поздно. Пока ещё в них можно жить.