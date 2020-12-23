Москва, , 19:53 — REGNUM Росстат зафиксировал снижение цен на ряд продовольственных товаров после заключения Минсельхозом и Минпромторгом соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями. Об этом сообщает 23 декабря пресс-служба ведомства.

Согласно данным Росстата, за неделю с 15 по 21 декабря цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 3,2%. При этом в 40 субъектах Федерации снижение составило 0,1−2,8%, а в 36 субъектах — на 3−8,8%. В семи регионах сахар, напротив, подорожал на 0,4%-3,1%. В Амурской области и Чукотском АО цены не изменились.

Подсолнечное масло подешевело в среднем по стране на 1%, в том числе в 32 регионах — на 0,1−2,9%, ещё в 17 регионах — на 3,1−7,6%. В Камчатском крае, Брянской области и Чукотском АО — цены не изменились. Одновременно с этим в 27 субъектах цены на масло подсолнечное выросли на 0,1−2,9%, а ещё в шести — на 3−9,7%.

Кроме этого, зафиксировано снижение цен на пшено — на 0,3%, баранину и свинину — на 0,2%.

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Как передавало ИА REGNUM, 16 декабря в Минсельхозе сообщали, что в соответствии с соглашениями, заключёнными с производителями и торговыми сетями, цены на сахар и подсолнечное масло должны скорректироваться в пятидневный срок.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что в рамках договорённостей, которые будут действовать до конца I квартала 2021 года, предельная розничная цена на сахар должна составлять 46 рублей за килограмм, цена на подсолнечное масло — 110 рублей за литр.

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