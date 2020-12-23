Лондон, , 19:52 — REGNUM По оценкам аналитиков PVM, нефтяные цены на данный момент стабилизирует только ослабление доллара США, остальные макроэкономические показатели и мировые события создают негативный фон, 23 декабря сообщает агентство Reuters.

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"Отчет API (Американский институт нефти — прим. ИА REGNUM) по США вызывает большую тревогу», — отмечает стратег PVM Стивен Бреннок.

По информации API, на прошлой отчетной неделе запасы сырой нефти в США выросли на 2,7 миллиона баррелей. Большинство экспертов ожидало сокращения запасов.

Также на нефть негативно влияют сообщения о новом штамме коронавируса в Великобритании, из-за которого началось массовое закрытие границ с королевством. Новые блокировки неизбежно вызовут сокращение потребления топлива.

При этом начало массовой вакцинации от COVID-19 рынок уже «отыграл», а конкретный экономический эффект от иммунизации населения, которая только началась, проявится ещё не скоро.

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