Ярославль, , 19:45 — REGNUM С 1 января 2021 года тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ярославской области увеличится на 11 копеек и составит 3 рубля 11 копеек за пассажиро-километр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

Автобус в Ярославле

«Необходимость повышения тарифа вызвана прежде всего увеличением цен на топливо и техническое обслуживание транспортных средств, — рассказал директор департамента транспорта Ярославской области Сергей Кайгородов. — В любом случае мы сделали все возможное, чтобы рост был минимальным, с учетом соблюдения баланса интересов пассажиров и перевозчиков».

При этом установленный тариф ниже экономически обоснованных расходов перевозчиков. За перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам доплачивает областной бюджет.

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