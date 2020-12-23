Москва, , 19:43 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 15 по 21 декабря выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущие две недели. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала декабря достигла 0,6%, а с начала текущего года — 4,7%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 3,2%, мороженая рыба — на 0,8%, мясо кур — на 0,7%, маргарин — на 0,6%, полукопчёная колбаса — на 0,5%, сосиски, сардельки, мясные консервы, печенье — на 0,4%, говядина, творог, сычужные сыры, чёрный чай, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия — на 0,3%, вареная колбаса, сливочное масло, молоко, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,2%

В то же время сахар-песок за неделю стал дешевле на 3,2%, подсолнечное масло — на 1%, пшено — на 0,3%, баранина и свинина — на 0,2%. Цены на сметану и гречневую крупу остались на уровне предыдущей недели.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,9%. В том числе огурцы стали дороже на 10%, помидоры — на 6,4%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, спички подорожали на 0,7%, туалетное мыло — на 0,4%, хозяйственное мыло и стиральный порошок — на 0,3%, детские подгузники, пелёнки для новорожденных, женские прокладки и зубная паста — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, цены на дизельное топливо выросли на 0,1%.

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