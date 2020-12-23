Москва, , 19:36 — REGNUM Решение Павла Дурова монетизировать Telegram за счет введения новых платных функций является оправданным и справедливым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Ранее все функции мессенджера были бесплатны, чтобы набрать как можно больше пользователей. Сейчас, по мере роста его популярности, пришло время оказывать отдельные услуги на возмездной основе, отмечает IT-специалист.

«Сейчас набралась критическая масса пользователей и сервисов на базе Telegram, которые пора бы и монетизировать Павлу Дурову как владельцу. Есть даже такой сервис — создание ботов для бизнеса, который владеет искусственным интеллектом и умеет общаться с пользователями. Например, если у вас ресторан, бот будет бронировать на имя и фамилию человека столик. То есть не нужно нанимать для этого человека», — сказал Курочкин.

Таким образом, в мессенджере уже функционируют платные сервисы и услуги, но финансовые потоки идут мимо Telegram. Неудивительно, что у Дурова возникло желание монетизировать приложение.

«Сейчас в Telegram запущена масса платных сервисов, которые собирают деньги с пользователей за те или иные услуги. Полно ботов, которые делают всевозможные проверки, справочную информацию дают, следят за изменением разных параметров, начиная от автомобилей и стоимости квартир на «Авито» и других досках объявлений. И все они зарабатывают деньги. Сам Telegram денег на этом не зарабатывает. Пришло время делиться этими прибылями, что является справедливым, и таким образом у Telegram появятся дополнительные средства на развитие мессенджера», — сказал Курочкин.

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