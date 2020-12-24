Москва, , 00:02 — REGNUM Закон, который позволит правительству самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость, вызвал неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили своё отношение 23 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Масло растительное Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"Из чего состоит цена товара на полке? Нужно все исходники отрегулировать. Цены на электричество, на топливо, на ЖКХ, налоги и т.д. А иначе никак», — считает Сергей М.

Многие комментаторы отметили, что регуляции цен на продукты совершенно недостаточно. Люди уверены, что регулировать надо всю цепочку производства, включая тарифы на электроэнергию.

«А почему Госдума не урегулирует цены на ЖКХ, топливо и прочие жизненноважные «продукты»?» — задаётся вопросом Алексей К.

Других не удовлетворило то, что данная регуляция цен не позволит повысить качество продуктов. Граждане считают, что таким образом самыми дешёвыми продуктами окажутся самые некачественные.

«Это что за регулирование такое? Хотя бы на год сделали! Беспредел полнейший! У нас производят плохую сгущёнку, потому что население не сможет купить более качественную по 300 р. Вот и производят по 100 р. Ту, что в кофе сворачивается и всплывает крахмалом. Надо уровень жизни и зарплаты поднимать в разы!» — поделился мнением пользователь «Porqwe poc».

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что данное госрегулирование может привести к цепной реакции, в результате которой стоимость на все остальные услуги резко подскочит в цене.

«Решили экономику уничтожить до конца. Цены устанавливает рынок. Правительство подняло налоги, подняло стоимость бензина, придумали какую-то маркировку, подняло ЖКХ, который за собою поднимает стоимость аренды квартир и помещений, где находятся магазины, в общем цены на все подняли и думали, что на продукты останутся цены по прежнему», — написал пользователь под псевдонимом «Я приду за вами».

Напомним, 23 декабря Госдума РФ приняла закон, который позволит правительству самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость.